國內在5月爆發新冠肺炎本土疫情後，對社會各個層面都造成相當大的衝擊，許多民眾依規定待在家中防疫的同時，也承受著來自經濟、疫情、甚至與家人長時間相處導致摩擦的壓力，部分民眾更因此上醫院求助精神科醫師，羅東博愛醫院身心暨精神科統計，本土疫情爆發後，求助的病患確實有所增加，原因大多是對於未來的不確定性、缺乏休閒娛樂以及生活壓力的關係。

羅東博愛醫院身心暨精神科主任陳彥蓉陳彥蓉表示，台灣疫情自從升級三級警戒之後，求助身心科的病患人數立即成長大約5％至6％，除了因為擔心疫情、擔憂家人所帶來的身心壓力，也有因為經濟壓力而前來求診的病人，尤其以宜蘭縣內觀光餐飲業者最多，畢竟這次的疫情嚴重影響生計，所承受到的壓力頓時大幅增加。

另一個顯著求助的病患，則是因為學生「停課不停學」的政策，許多家長的焦慮感瞬間暴增，除了要長時間監督孩子的上課情形，還要兼顧生活與工作，讓許多父母大喊吃不消。

更特殊的求助者是身為防疫的第一線醫護人員，因工作壓力倍增，還有配合工作調度、需要執行因為防疫而加重的工作項目，以及時時要保持防疫警戒，也造成醫護人員私下求助身心科者有增加的現象。

陳彥蓉表示，最近求診身心科的病人，主訴症狀是「白天時胸口悶、夜晚失眠、難以入睡、焦慮與鬱悶感增加」等，她建議，如果要緩解因疫情而來的壓力，不妨從「接納」防疫新生活開始，將戴口罩、勤洗手、減少外出等行為納為日常習慣，學著照顧自己與家人，同時應減少對防疫新聞的過分關注或是訊息分享，將注意力轉為如何照顧自己與家人的身心、發展像是烘焙、植栽或居家運動等新的興趣，並建議經常透過社群軟體與家人朋友保持密切聯絡、對未來抱持希望等，都是減少焦慮的不錯方法。

(中時 )