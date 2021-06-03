金門縣府為鄉親健康、安全把關，獲得高度好評和支持。（民眾提供）

金門機場到站旅客配合篩檢，現場作業狀況。（民眾提供）

消基會也媒介國內快篩試劑製造商寶齡富錦生技股份有限公司捐贈快篩試劑1000劑給縣府，攜手防疫確保金門零確診淨土。 （金門縣衛生局提供）

金門縣府在尚義機場設置快篩站，到站旅客均需接受採檢，今天首度出現100％的篩檢率，為鄉親健康把關獲得好評。消基會也媒介國內快篩試劑製造商寶齡富錦生技股份有限公司捐贈快篩試劑1000劑給縣府，攜手防疫確保金門零確診淨土。

縣府統計，在中央撤銷離島3縣對入境旅客強制篩檢的公告後，金門機場快篩站在楊鎮浯縣長堅持「全力保障鄉親健康」的第一防疫準則下仍持續運作，昨天的篩檢率高達96％，出現自5/26設站以來最高的數據，顯示旅客充分配合篩檢。

今天該站的篩檢率再寫下新紀錄，全天到站旅客141人中，在金門機場篩檢96人，台灣機場採檢44人，另有1人持有PCR陰性證明，首度出現篩檢率100％。

消基會關心離島防疫量能有限，也主動媒介國內快篩試劑製造商寶齡富錦生技股份有限公司發揮愛心，捐贈快篩試劑1000劑給金門縣政府，讓縣府可以掌握更充實的防疫戰略物資，做好替離島軍民健康把關的工作。

縣府提醒，任何篩檢都有偽陰性、偽陽性的可能，即使檢驗陰性者仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，並減少不必要移動、活動或集會，尤其要避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施。

(中時 )