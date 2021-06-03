全台疫情未止，國人對政府防疫政策的質疑聲浪與日俱增。台北市長柯文哲1日表示，新冠肺炎死超過百人，沒看到總統蔡英文開記者會，結果高端疫苗股票跌停，蔡英文就出來了。此言一出，在政壇掀起漣漪一波一波。其中，前民進黨立委林濁水痛批：「柯這句話，肯定出於小人之心。」但惹來網友反問「貴黨小人不是更多？」。

針對柯文哲消遣蔡英文記者會發言，林濁水今日在臉書表示，柯文哲「是在說蔡英文根本不在意有沒有國產疫苗，只在意炒股成不成功？不管蔡有沒有君子之腹，柯這句話肯定出於小人之心。」

林濁水痛批柯文哲「小人之心」，引發網友正反意見。贊同者表示：「不是小人之心，是極惡毒之心」、「極端惡毒品格」；不過，有更多不贊同者表示：「貴黨小人不是更多？分租的~ 超買的~造謠的……」、「請問林先生你對疫苗的事情有什麼高見呢？有什麼可以建議民進黨政府高層的呢？你可以提出一些辦法嗎？不要常常在這邊打嘴砲啦！」、「林委員，你以前參與政治，為台灣人民發聲的時候，不也是以「小人之心」來批判國民黨政府嗎？」、「如果民進黨很熱心疫苗進口，柯又何需此言。蔡英文總統冠冕堂皇的記者會，內容卻空洞不已，難道人民還要替她說好話？」、「林大師愧為民進黨員，自己黨胡搞，還要擦脂抹粉耶」。

另外，針對柯文哲批評，總統府當天晚間發出5點聲明，其中強調「對於近日在野黨跟部分人士不斷炒作炒股等議題，總統府立場很清楚，相關的財產申報資料都是公開透明，所有人都可以去查證，我們也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題；如果有具體指控，歡迎提出證據，相關單位一定嚴查，無須捕風捉影，無須含沙射影」。

(中時新聞網)