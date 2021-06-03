運8遠干機。國防部提供。
運8遠干機。國防部提供。

空軍今發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，上午進我我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

確診者登機 北市控中央系統疏失
7／1實價登錄2.0上路 共5大變革

(中時 )

#空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布