今1架共機侵擾我西南空域 16:592021/06/03 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8遠干機。國防部提供。 空軍今發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，上午進我我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 確診者登機 北市控中央系統疏失 7／1實價登錄2.0上路 共5大變革 (中時 ) #空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國16軍機接近領空 馬國惱火 04:102021/06/03 國際大事 台商回流今再添寶豐電機1案 累積終破8000億 15:212021/06/03 財經 陸軍36化學兵 支援台中市政府防疫 17:292021/06/03 政治 今各地慎防高溫 氣象局：彩雲若強度持平 不排除發布海警 12:402021/06/03 生活 1架幻象戰機起飛前爆胎 人機均安 17:172021/06/03 政治 前藍委打死不信「3＋11沒會議記錄」 揭陳時中：在閃躲 13:062021/06/03 政治 正妹主播「愛雞成痴」把屎把尿同床共枕 24小時不離身 15:062021/06/03 萌寵 命大 高雄港貨櫃輪撞倒起重機 2工人困半空獲救急報平安 14:172021/06/03 社會 女直播主控男網友稱介紹導演趁隙性侵 法官提三大理由打臉她 09:362021/06/03 社會 陸商務部：中美經貿開始正常溝通 共解具體問題 16:192021/06/03 兩岸 馬祖今入境全完成快篩 縣長劉增應感謝旅客配合 16:562021/06/03 生活 政治熱門新聞 館長做蔡政府線上民調 結果出爐卻超驚人 - 政治 紓困4.0懶人包！勞工最高領3萬 申請資格內容一次搞清楚 - 政治 朱學恒花籃這16字啥意思？苦苓翻譯白話文 網：太可笑了 - 政治 日本贈120萬劑AZ疫苗明日抵台？陳時中低調不否認 - 政治 - 工商 政黨最新「民調」出爐 國民黨、民進黨差距拉開了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。