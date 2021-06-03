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國內本土疫情持續升溫，隨著警戒層級提升，全台將延長停課至6月14日，各大學雖已採取遠距線上授課，許多大學仍在抗疫期間，由師生展現不同巧思，力行「停課不停學」的精神。而近期，中國醫藥大學攜手台中教育大學，共同開發10款「流行與新興傳染病之健康促進教案」，提供國小教學現場對流行與新興傳染病議題的教案需求，讓教師能教導學童全民防疫所需的認知、情意、技能，並落實於每日生活中的防疫健康行為。

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情及國小防疫期間的學習需求，中國醫藥大學創意發想實驗室（CMU I-Lab）在校內招募健康照護學院、公共衛生學院、醫學院等8個學生團隊、40多位學生，攜手臺中教育大學教育學系、體育學系及台中市豐洲國小共同輔導，並與台中市新興國小及大鵬國小進行協同教學，共同創作完成10個教案，教材內容符合108課綱素養教育精神與新興傳染病創意教案。

中國醫藥大學創意發想實驗室（CMU I-Lab）主持人袁明豪助理教授表示，這項新開發的國小線上教材「流行與新興傳染病之健康促進教案聯合作品集」，共包含3大特色主題：一、認識常見與新興傳染病（腸病毒、流感、水痘及COVID-19新冠肺炎）；二、防疫策略杜絕社區傳播；三、健康行為增強抵抗力；以及COVID-19防疫新知「認識新冠病毒傳播鏈」、「認識群體免疫」、「你的健康我來罩」、「手護健康大作戰」。

中國醫藥大學主任秘書陳悅生教授說，學生團隊與I-Lab開發線上教材能立即回應「停課不停學」的防疫措施，實踐大學社會責任，是本校推動創意創新創生創業教育的里程碑。

另外，高雄大學也透過遠距教學玩出巧思，校內通識教育中心專任助理教授高群超發揮創意與結合科技，運用視訊軟體與手機健身App指導學生進行自主運動學習，學生須按時操課上傳運動數據，高再給予建議，不僅是作業也是成果，猶如專屬教練到你家的服務。

高群超說，自5月17日執行以來，學生普遍反應良好且認真執行，上傳運動種類也相當多元，他會針對學生影片動作、數據內容加以提醒以避免運動傷害。他說明，實施前先與學生視訊討論決定運動方式與計畫，依照個人興趣選擇諸如有氧運動、拳擊有氧、核心肌力、瑜珈、快走、慢跑、騎腳踏車、排球、籃球徒手核心肌力，並以手機或手錶之健身APP，記錄運動數據（或攝錄影片）並上傳，運動數據要有所屬人證明，以及操作日期、時間、距離和心跳數據。

高雄大學通識教育中心助理教授高群超，運用視訊軟體與手機健身App隔空上體育課。（圖/高雄大學提供）

(中時新聞網)