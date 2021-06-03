C2C網路交易平台-露天拍賣宣佈「一站買遍全世界」新里程碑，美國eBay站上商品數高達1.7億件，上露天即可一站購買來自海外12個國家的商品。露天「Marketplace of Marketplace」國際市集跨境電商服務，今年下半年將持續增加世界各地知名電商夥伴，而目前美國eBay國際商品加上露天本站台灣賣家商品，買家可選購商品數將達5億件，讓今年618活動更加豐富，防疫期間，對海外商品有需求的買家也有更方便安全的選擇。

露天拍賣攜手eBay，讓買家「一站買遍全世界」，可直接中文搜尋、以相同價格選購全球流行商品，商品由世界各地直接送到買家手上，防疫宅在家不出門，也能買遍全世界。國際市集跨境聯盟包含有美國eBay的12國，來自美、日、韓、大中華區及東南亞等國家，而美國eBay海外購物在618活動裡祭出超狂優惠，6/14-6/20指定美妝賣家商品滿$3,000現折$618，正貨限時下殺五折起，包括蘭蔻Lancôme、雅詩蘭黛Estee Lauder等眾多國際美妝品牌皆在內，且6/17再推VVIP封館慶限量搶$1元結帳，讓超級會員們享專屬優惠，618當日人人享一日限定折扣碼，最高現省超過14,000元。

此外，台灣隊露天賣家即日起推出『免運618 有貨堪折直須折』，主推五大活動包含超商天天免運、三次無敵折扣碼、刮刮樂彩票現折、整點開搶折扣碼、四大銀行最高20%回饋，滿足消費者一站購足的需求。整點折扣碼六月加開到6次，6/17-6/19一連三天10:00-23:00整點開搶折扣碼，6/18當天人人加碼送兩張運費券，兩大超商7-11、全家即可使用，而無敵折扣碼六月加碼至三次，6/1、6/18、6/30三日當天21:00-23:00，全站商品皆可折抵，數量有限用完為止；整點折扣碼更再加開1號、9號、30號三天，加上而Pi拍錢包限時加碼，當天首筆消費結帳使用Pi拍錢包即可享最高20%P幣回饋，富邦J卡新戶享筆筆購物10%回饋，永豐銀行618當日再享加碼6%，星展銀行最高送刷卡金$1,000！

露天618活動懶人包。（露天拍賣提供／黃慧雯台北傳真）

隨著五月中本土案例接連攀升，民眾的防疫觀念再升級，露天發現防疫商品搜尋量較上月同期暴增數十倍，熱搜冠軍由酒精類周邊商品拿下，搜尋大幅飆升103倍，為不少上班族們的隨身必備品，第二則是額溫槍搜尋暴增近23倍，再來則是口罩成長12倍。不少企業實施分流制上班，上班族不可避免搭乘大眾交通運輸工具，使得護目鏡、防護衣等商品搜尋皆上升近6倍，強化自身的防疫安全！另外，居家WFH的上班族與學生們，熱搜商品則是筆電、耳機、藍芽音響、電腦周邊商品最為熱搜，其中藍牙耳機搜尋量增加七成，而闔家同樂的桌遊、電玩遊戲片也是相當熱搜，桌遊又以6-12歲孩童最為熱銷，像是比薩塔疊疊樂、益智四人方格遊戲等等的遊戲最受歡迎。

(科技)