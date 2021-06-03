疫情爆發，全台醫療量能緊繃，許多確診者隔離在家出現無法及時就醫的窘迫情況；1名確診女子因為在家中陸續出現胸悶、心跳加速，甚至氣喘，差點「吸不到空氣」等症狀，撥打1922卻屢遭轉接等待，最後才被政府立案，但拖延之下仍擔心自己等不到就醫了，無助之下只好在網路上求助護理師。

由1名護理師所經營的臉書粉專「厭世小護士的美食日記」日前在凌晨突然收到1名確診女子的私訊，該女子提及她是名PCR陽性患者，目前隔離在家，陸續出現胸悶、呼吸不順、心跳加速等症狀，「我幾乎10個症狀中9個」，但女子無奈地說打去1922問能否提供醫療幫助，對方卻不斷轉接電話而始終得沒有回應，最後她只能在網路上求助。

由1名護理師所經營的臉書粉專「厭世小護士的美食日記」日前在凌晨突然收到1名確診女子的私訊，女子說她出現嚴重症狀卻等不到就醫。（圖／翻攝自臉書粉專「厭世小護士的美食日記」）

該女子說，她對於政府目前醫療SOP很失望，「第一次知道新聞上說的踢皮球是真的，我越來越悶，吸不到空氣，他們才說要幫我立案」，但她仍是擔心等不到治療了；臉書貼文則提及，全台醫療量能不足已成事實，但仍要建立起有就醫需求民眾的求救SOP，並宣導清楚的確診者衛教，「看著她的文字，著急害怕、求助無門，（所以）只能和一位網路上的陌生人求助？」

該粉專最後表示，若遇到呼吸喘、胸悶、只能小口呼吸等「可怕的主訴」，建議可以直接撥打119；許多網友則留言說，「這種情況真的很慌亂，能夠體會對方的無助」、「全台醫護人員雖然很辛苦，中央疫情的接線人員應該至少充足吧」、「看了好難過，希望她可以撐過去」。

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(中時新聞網)