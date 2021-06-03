國政基金會3日舉行座談會，永續發展組召集人陳宜民3日秀出歌手蕭敬騰在大陸打疫苗照片，背景有「長者專窗，75歲以上優先」字樣，陳宜民說台灣不但沒有疫苗，疫苗接種也沒規劃長者專門窗口。他強力呼籲政府將長照機構及65歲年長者優先接種疫苗，尤其長照機構應該要列為第三優先，而不是現在只是從第六順位移到第五順位。

此波本土疫情超過3成是長者染疫，且長者轉重症死亡率非常高，台北市議員游淑惠表示，國產疫苗尚未公布防護力數據，是否有針對長者做試驗？另外，長輩跟青少年約占台灣人口3成，如果國產疫苗沒辦法涵蓋這2個群體，將影響整體防護力。聯亞營運長彭文君回應，他們二期有針對年長者做了試驗，6月會一併解盲，青少年二期會等拿到EUA（緊急使用授權）之後才做。

國政基金會董事長江啟臣提問，國產疫苗還沒有得到國際認證之前，空窗期該怎麼辦？2個國產疫苗要何時才能達到國際認證？空窗期是否還是要積極採購疫苗？另外，已感染者的治療，可能藥物比疫苗更重要，目前的藥物治療的狀況如何？

國政基金會副董事長連勝文秀出桃園機場照片，去年有「新冠難民」從香港、美國跑到台灣避難，現在又有一堆「疫苗難民」搶著去香港和美國打疫苗。台灣人沒有選擇疫苗的自由，40、50歲的人不知道何年何月才打得到疫苗，台灣人何時淪落到這麼狼狽？就他所知，為何美國EUA發得這麼快，因為美國政府補助藥廠非常多錢，不知道民進黨政府為了疫苗花多少錢，但目前除了讓某家疫苗公司股價衝得超高以外，民進黨政府做了甚麼？聽說BNT輝瑞年底就有口服藥，現在民進黨政府因為BNT總代理商是大陸公司就不准買BNT，不知道BNT口服藥是不是也是大陸公司總代理？是不是台灣人連新冠口服藥都不能吃？

立委賴士葆表示，鴻海想捐疫苗卻被要求原廠授權書，蔡總統還說沒刁難；賴士葆說：「這不是刁難，甚麼是刁難？」蔡政府有拿到莫德納、AZ原廠授權書嗎？

賴士葆說，他也支持發展國產疫苗，但這應該是雙軌。就像台灣我們也有自己的國防工業，希望「潛艦國造」，但我們也跟美國買軍火，不是嗎？

(旺報 )