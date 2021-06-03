逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股3日開高震盪走高，終場上漲81.12點作收，漲幅0.47％，收在17,246.16點；櫃買指數亦同步大漲2.03點，漲幅1.01％，收在202.52點；三大法人進出方面，外資轉買79.04億元，投信轉買6.56億元，自營商續買35.6億元，惟外資法人於台指期轉賣482口多單，累計淨空單部位為24,980口，心態呈現謹慎中性偏多。

國內疫情又轉趨嚴峻，使市場感到極度不安，不過，隨加權指數逐步逼近前高17,709點心理關卡之際，短線固然不排除易有震盪，但若有震盪，均可望成為低接好股票之大好機會。

個股方面，本周納入投資組合的長榮，全球塞港、缺櫃、缺船未解，運價不斷飆升，在內外資法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市股價仍有續創新高的機會。

展望後市，隨全球疫苗接種速率加速，歐美各國陸續放寬疫情限制令，預期全球大解封行情正如火如荼展開，後市報復性消費需求可望大舉回升，均有利於以「出口」為導向台灣；至於內需產業，雖受到疫情嚴重衝擊，惟在政府加大紓困力道下，可望對整體市場帶來助力，台股後市仍看俏。

投組表現：

長榮（2603）表現最佳，全球塞港、缺櫃、缺船未解，運價不斷飆升，在內外資法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市股價仍有續創新高的機會。

雃博（4106）表現最差，疫情延燒，重症病人數量急增，呼吸器訂單看增，惟隨本土疫情趨緩、短線累積漲幅已大，預期短線股價波動將加大，投資人策略上謹宜低接、不可追高，且應隨時留意疫情訊息之變動。

(工商 )