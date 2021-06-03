台中北屯區家族21人群聚感染，78歲爺爺（案7928），搶救多日不幸於昨（2日）病逝。他與72歲妻子（案7527）都確診收治在豐原醫院，這名爺爺一入院就是重症，奶奶天天探望替他打氣，但昨天臨終前，卻拒絕見老伴最後一面，原因是「怕見了會更難過！」，難以承受，且3子3媳全都染疫隔離，無緣見父親最後一面。

這名78歲北屯爺爺成為台中市首起重症死亡個案，依規定遺體必須在24小時內火化，但3子3媳全都染疫隔離，無法見父親最後一面，家屬哀痛僅能以電話聯繫安排父親後事，台中市民政局表示，遺體火化後暫厝安置，聯繫未被隔離、嫁到苗栗的女兒，協助安排將父親骨灰罈安入潭子區某塔位，圓滿後事。

這起北屯家庭群聚中的爺爺與奶奶一同收治在豐原醫院，爺爺一入院就是重症，據ETtoday新聞雲，院方透露，在指揮中心通融下，連續3天讓奶奶探視老伴，但也不捨老伴痛苦，兩人都簽署了放棄急救同意書。

昨天爺爺臨終前，院方安排奶奶見最後一面，但奶奶卻拒絕了，原因是「怕見了更難過」，承受不了，讓醫護也聞之心酸。

這起家族群聚感染案5月29日爆發，先是1家7口的72歲奶奶出現發燒癥狀就醫，經採檢確診，接著其鄰居曾接待過萬華的友人，該名友人回到萬華後確診死亡，整個傳播鏈包括家族中3個兒子、3名媳婦、長孫等9人確診，陸續親友、鄰居等多人也染疫，家族群聚感染傳播鏈達21人。

(中時新聞網)