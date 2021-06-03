對於近日有男子施打AZ疫苗後，併發血小板底下症候群，為台灣首位施打AZ出現血栓。對此，前國民黨立委蔡正元質疑，陳時中能去控告英國AZ公司，要求AZ賠償嗎？

蔡正元指出，陳時中講一些什麼原廠的責任、什麼原廠的契約，但是目前WHO認可的疫苗，都是緊急使用授權，原廠都不會有什麼責任，頂多就是裝瓶不當換貨而已，陳時中太搞不清楚狀況了。

蔡正元也披露，陳時中進口那批莫德納疫苗，也是西班牙藥廠代為裝瓶的貨品，所以網友ㄧ時間查不到貨號。

蔡正元呼籲，陳時中就跟郭台銘對賭一下，大大方方准許郭台銘進口疫苗，郭台銘若進口不了或進口瑕疵品，不就可以大大的打臉郭台銘。張亞中、佛光山、慈濟、竹科園區、地方政府，也ㄧ樣都應該准許，如果拿不到貨也進口不來，可以重重打臉他們從此要他們閉嘴。

蔡正元質疑，陳時中現在一路刁難他們，只會顯露自己的無能、心虛、 缺自信！

(中時新聞網)