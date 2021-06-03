對於近日有男子施打AZ疫苗後，併發血小板底下症候群，為台灣首位施打AZ出現血栓。對此，前國民黨立委蔡正元質疑，陳時中能去控告英國AZ公司，要求AZ賠償嗎？
蔡正元指出，陳時中講一些什麼原廠的責任、什麼原廠的契約，但是目前WHO認可的疫苗，都是緊急使用授權，原廠都不會有什麼責任，頂多就是裝瓶不當換貨而已，陳時中太搞不清楚狀況了。
蔡正元也披露，陳時中進口那批莫德納疫苗，也是西班牙藥廠代為裝瓶的貨品，所以網友ㄧ時間查不到貨號。
蔡正元呼籲，陳時中就跟郭台銘對賭一下，大大方方准許郭台銘進口疫苗，郭台銘若進口不了或進口瑕疵品，不就可以大大的打臉郭台銘。張亞中、佛光山、慈濟、竹科園區、地方政府，也ㄧ樣都應該准許，如果拿不到貨也進口不來，可以重重打臉他們從此要他們閉嘴。
蔡正元質疑，陳時中現在一路刁難他們，只會顯露自己的無能、心虛、 缺自信！
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。