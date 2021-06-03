日本外相茂木敏充今天證實擬在本月提供台灣疫苗，目前日本已購買輝瑞、莫德納和AZ疫苗共超過3億劑，其中日本暫不施打的AZ疫苗有現貨3000萬劑，可望提供部分AZ疫苗給台灣。

根據日本厚生勞動省網站與日媒報導，日本政府已購買的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，包括美國藥廠輝瑞（Pfizer）疫苗，將在今年內到貨1億9400萬劑疫苗（9700萬人份），2月起已陸續到貨；與美國藥廠莫德納（Moderna）疫苗5000萬劑（2500萬人份），將在9月底前全數到貨。

日本政府也與英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠簽約購買1億2000萬劑疫苗（6000萬人份），其中3000萬劑已經到貨，另有9000劑由日本國內藥廠生產。

日本購買的3家藥廠疫苗，合計共3億6400萬劑；日本總務省統計局資料顯示，日本總人口約為1億2536萬人，日本正在施打的輝瑞與莫德納疫苗共2億4400萬劑，幾已足夠國內16歲以上民眾施打2劑。

而AZ疫苗方面，因海外有報告顯示接種後少數會出現血栓的案例，日本政府目前將AZ疫苗排除在官方安排施打疫苗的對象外，等於有3000萬劑AZ疫苗現貨尚未決定用途。

茂木5月28日在記者會上表示，正在研擬將超出日本接種對象人數的疫苗提供給其他國家與地區，包括台灣。日本行政改革擔當大臣河野太郎日前也說，日本政府正討論提供部分AZ疫苗給台灣，因AZ疫苗相較輝瑞及莫德納疫苗，更容易保存及運送。

昨天日本首相菅義偉說，將把在日本製造的疫苗當中約3000萬劑，透過COVAX等捐給各國或地區。

菅義偉雖未提及台灣，但今天茂木接力表態，指出台灣對疫苗有「緊急需求」，正協調以本月提供台灣疫苗為目標。

另外，日本每日新聞昨天報導，日本政府正與台灣方面協商，方向是6月下旬提供台灣疫苗；提供方式可透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX），但日本政府考慮不透過COVAX，直接供應給台灣。

至於提供台灣的疫苗數量，日本資深媒體人野(山鳥)剛撰文披露，日本政府一開始打算免費提供100萬劑，但被認為太少，有國會議員主張提供1000萬劑；希望儘可能多送疫苗給台灣，才能對台灣在311東日本大震災時的援助「報恩」。

(中央社)