新冠疫情為企業帶來即時應變的挑戰，金融機構嚴密防疫措施，力求保障員工及客戶安全滴水不漏。中國信託金控及各子公司嚴格落實各項防疫措施，並啟動第四級警戒的防疫演練準備，力行防疫從嚴、服務不中斷的精神，維持公司正常營運。中信金控呼籲同仁及客戶多注意自身與家人健康，身體若有不適，請儘速就醫，避開所有接觸感染風險的機會，保護自己、家人、同仁與客戶的健康。攜手抗疫，相互守護，一起安然度過最艱難的疫情時期。

一般而言，員工若應政府或該行要求在家休養，將另外核給防疫假；倘若政府或銀行都沒要求，而是自己覺得風險高而要自行在家管理，須按平時請假程序辦理，不會有額外的有薪防疫假。不過，中信金在疫情假方面，針對有疑慮、自行居家管理的員工，一律直接給予14天薪水不打折的有薪防疫假，幸福企業實在是羨煞不少上班族啊！

另外，新光金控及各子公司早在2月份就開始執行異地備援，建立職務代理及異地辦公機制，確保人力資源、核心業務、資訊系統支援皆能夠順利運作，公司營運以及國內外投資交易等業務不因疫情受到影響，以保障股東、投資人交易及客戶權益。 另外，為降低傳染風險，加強公共區域環境清潔，於易接觸表面（電梯按鍵、門把、扶手等）定期擦拭消毒，並備有紅外線熱顯像儀及額/耳溫槍、手部自動酒精消毒機及口罩等健康管理器材供員工使用，服務櫃台人員一律配戴口罩，減少與客戶直接接觸機會。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，入圍2021「幸福企業」票選名單的「中信金控」實踐企業社會責任，為社會樹立良好典範；此波疫情來勢洶洶，各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

(中時新聞網)