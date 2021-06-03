財政部今日公布3、4月期統一發票清冊，其中有民眾到台南市永康區的燦坤購買AirPods Pro，花費6290元，就中了發票1000萬特別獎。

財政部表示，此張發票是本期千萬特別獎中花費最高的一張。

財政部公布3、4月期統一發票中獎清冊，財政部資料顯示，本期千萬特別獎中獎號碼「59518250」中獎張數18張；200萬特獎中獎號碼「81016847」中獎張數15張。

(中時 )