花6290元買AirPods Pro 幸運中千萬大獎 17:082021/06/03 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日公布3、4月期統一發票清冊，其中有民眾到台南市永康區的燦坤購買AirPods Pro，花費6290元，就中了發票1000萬特別獎。 財政部表示，此張發票是本期千萬特別獎中花費最高的一張。 財政部公布3、4月期統一發票中獎清冊，財政部資料顯示，本期千萬特別獎中獎號碼「59518250」中獎張數18張；200萬特獎中獎號碼「81016847」中獎張數15張。 超爽！買18元飲料中千萬 3-4月發票中獎清冊出爐 百合拍賣價暴跌 花農盼網購商機 (中時 ) #財政部 #62 #AirPods #Pro #4月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》外資買超＋電子點火 KOSPI逼近新高 16:322021/06/03 財經 《生醫股》中裕5月營收年減18.9％ 愛滋新藥銷售拚回成長 15:242021/06/03 財經 618購物節》筆電、平板、家電來神腦國際一站購足 16:482021/06/03 科技 《類股》中鋼7月、Q3內銷價 續看漲 12:172021/06/03 財經 雲端發票載具中獎機會多 獎金合計超過2億2千萬元 17:442021/06/03 財經 數位人民幣 入京撒紅包 04:102021/06/03 全球財經 「王子變青蛙」的錢來也雜貨店 開出統一發票200萬元特獎 17:242021/06/03 財經 財管3兆元是65歲長者買的 金管會啟動金檢 17:262021/06/03 財經 藍委提4大罪狀 轟下架陳時中 04:102021/06/03 焦點要聞 618購物節》傑昇通信iPhone、AirPods限時優惠起跑 16:412021/06/03 科技 29歲女中4.5億秒辭職 環遊世界2年後曝慘況：沒錢沒工作 15:302021/06/03 搜奇 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 他爆6月驚人疫苗數量抵台 這一掛股票先押了 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 陸媒傳晶圓老四棄陸IC設計大單 驚爆內幕老美操刀 - 財經 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。