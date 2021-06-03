案9886足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案6556家族群聚圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今天新增1例，同樣也是萬華大舅案4260上月中旬拜訪花蓮親友，期間因同住共餐、打牌，不幸造成案6556家族群聚感染，迄今也已累計到14例，此群聚也讓衛生局發現，後期確診個案多在自家進行居家隔離時染疫，呼籲正在進行隔離民眾隔離期間，家中也要進行徹底的消毒作業，才能降低染疫風險。

衛生局長朱家祥說明案9886為一名40多歲男性，是案6556的女婿，當岳父與岳母上月26日相繼確診後，他也被匡列並進行居家隔離，27日到花蓮醫院PCR檢驗結果為陰性，本月1日出現暈眩、畏寒的症狀，告知公衛人員後，被安排到花蓮醫院檢查，同時採檢，並在2日早上確診，其Ct值為13.8，算是傳染力較強，不過他的足跡單純，都在家中自主隔離。

由於萬華大舅群聚案迄今已累己14例，外傳其中1例為花防部的官兵，朱家祥今證實，個案確診後，衛生局有和他確認，確定在確診前已休假一周以上，期間也都沒有進到營區，因中央流行疫情指揮中心公告原則，盡量不提及個案職業，除有防疫需要，由於他影響的層面較少，加上國軍也有掌握，相信若有任何疑義，國軍一定會統一安排篩檢。

此外，朱家祥表示，被匡列的對象中，大部分都在自家進行居家隔離時確診，研判因家中暗藏病毒，導致染疫機會大增，相反的，在防疫旅館隔離者的染疫機會較少。

他提醒，目前已在自家進行居家隔離者，環境的清消很重要，現在進入夏天，開冷氣的機會大幅提升，冷氣濾網往往是病毒最佳藏身處，他們亦會隨著冷氣的風而散發出來，呼籲民眾這幾天可利用閒餘時間將濾網拿出來清洗，並用稀釋的漂白水等進行消毒，減少被感染的機會。

(中時 )