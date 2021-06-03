桃園介壽國中出版紀念特刊保留學校回憶。(傅美琴提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園介壽國中出版紀念特刊保留學校回憶。(傅美琴提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市復興區介壽國中因有地質安全疑慮，將在今年8月走入歷史併入羅浮高中國中部，校方為保留創校52年來點滴，耗時2年蒐羅珍貴文史資料，製作紀念特刊《角板山上的歌聲》，除保留珍貴回憶外，更見證復興區原住民教育珍貴的一頁。

介壽國中校長傅美琴說，2年前舉辦50周年校慶製作校刊，過程中發現偏鄉學校校長、教師更迭頻繁，且幾次颱風侵襲校史資料泡在水中遭丟棄，如果再不想辦法未來學校合併後介壽國中記憶就會消失，於是號召師生動員，有計畫性的蒐集並開始編撰紀念特刊。

傅美琴說，為了找尋歷年畢業紀念冊及校景照片，幾乎是撒下天羅地網，除求助原民局、教育局外，也深入復興各部落找尋校友，發現早年山區是貧窮中的貧窮，就算找的到人，但大多數苦笑「怎麼可能買得起畢業紀念冊」，但她仍不放棄，積極尋找歷年校長與任教老師幫忙，大家用文字還原教書現場，透過不同年代的追溯，拼湊出介壽國中的歷史與故事。

許多校友感慨，因學校地質問題，校舍建築更變，連校門也不斷換位置，每次回母校還會找不到校門口，現任復興區長游正英也是介壽國中校友，現在校園中的一棵梅樹還是他親手栽種，是他充滿回憶之處。

傅美琴說，因應山上的孩子都很會唱歌，紀念特刊取名《角板山上的歌聲》，篇章標題都是學生發想用不同的歌曲下標，別具意義。雖然歷屆畢冊仍有缺漏是遺憾，但內容仍有歷屆學生名冊、校園景色、介壽學生在美術、體育及音樂上的傑出表現及校園故事，都是師生們最美好的記憶。

(中時 )