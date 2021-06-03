目前正在日職巨人隊二軍的台灣好手陽岱鋼，3日再度開轟，敲出本季二軍第3轟，也助隊追平戰局，他單場繳出3安「猛打賞」，打擊率也上升至2成26。

陽岱鋼昨天面對火腿二軍，繳出單場雙響炮的好表現，今天巨人續戰火腿，陽岱鋼擔任先發右外野手、打第5棒。

首打席陽岱鋼吞下三振，4局上敲出中外野安打，而在球隊1比2落後時，他在6局上面對投手村田透，在2好1壞球數落後情況下成功開轟，助隊扳平戰局。

敲出本季二軍第3轟，陽岱鋼表示，這次打到的是速球，有掌握到不錯的擊球點，希望能夠幫助球隊逆轉，但終場兩軍仍以2比2握手言和；總計此役陽岱鋼4打數3安打、貢獻1打點。

另外效力歐力士的台灣投手張奕，今天在二軍出賽先發迎戰阪神二軍，他先發5局用85球，被敲3支安打，投出2次三振、5次保送，失掉3分皆為自責分，張奕承擔敗投，本季他在二軍目前戰績1勝5敗，自責分率3.72。

(中時 )