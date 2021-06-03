嚴峻的疫情衝擊民生消費產業，但重視健康的理念讓更消費者回頭關注自己吃下肚的食物，長期致力於推動有機志業與地球環保的棉花田，在疫情肆虐下也積極徵才，提升團隊服務的力道，持續協助消費者關注健康議題，找到最健康的食物、最單純的生活方式。

棉花田除了推廣身心靈整合的健康生活態度，在這裡工作當然也是貼心福利滿點。每年提供員工健康檢查，為員工健康把關，還有員工國內旅遊補助，社團活動和瑜珈課程、春酒慶功宴等活動，讓員工在工作之餘，也能取得生活的平衡。

另外，還提供員工有機棉制服、外縣市女性員工宿舍、簽約合作托育中心、年終暨績效獎金、生育、婚喪、生日、三節禮金、員工購物優惠等等，讓員工能夠透過親身實踐有機享受健康豐盛的生活。

同樣提前布局落實防疫的，還有知名的餐飲集團瓦城泰統，董事長徐承義以公開信承諾不減薪、不裁員，保障持續就業。同時宣布啟動全國最大雲端廚房供應量能，將既有6大品牌全面增建雲端廚房，投入外帶外送的生產量能，供應給全國消費者，使顧客們在家都能享用美食，安心用餐，希望大家攜手共體時艱，度過難關。預計全台將有近300家的雲端廚房門店全面上線，提供更多元的餐飲選擇與地區更便利的外送服務。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在疫情的衝擊下，更能看幸福企業對同仁的照顧與用心，用心對待同仁的企業更值得共同打拼，鼓勵員工穩定久任，在職場上一展所長，1111人力銀行「找工作送1萬」活動，只要起透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可以透過網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，可以領到最高1萬元獎金，從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才。

另外1111人力銀行也因應疫情，推出「1HR人資管理系統」即日起免費提供企業試用2個月，「雲端打卡模組」功能提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。歡迎有需求的國內各家企業，致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)