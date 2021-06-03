台灣疫情持續緊張，數百的確診人數，連日居高不下，醫療量能吃緊，且全台進入三級警戒已經三週，一般民生生活也都受到明顯影響，如今當局嚴格要求停止室內5人、室外10人以上群聚，美食只能外帶回家吃，近日藝人「從從」唐從聖就透露心一橫花180元買了碗牛肉湯解饞，沒想到回家一開卻悲劇，直接泛淚。

因為疫情，唐從聖迎接各種悲劇，繼日前愛店台南「小荳荳鍋燒意麵」退休後，連外帶個牛肉湯，都能出差錯，他在臉書po文，表示自己是牛肉麵控，不時會嘴饞想吃，但如今不能內用，為了疫情從從憋了好久，最後還是決定花180元買了碗麻辣牛肉湯，想說回家煮個麵加進去搭配。

唐從聖興沖沖買了牛肉湯回家，期盼地打開碗蓋，面對的卻是一陣失望，「裡面除了些許蔥花之外，一塊牛肉都沒有啦！」，真如菜名，只是牛肉「湯」，讓他不禁悲從中來，「看著標籤上的價錢，我嘴巴吞著口水，但眼睛含著淚水，心裡有許多疑問」。

唐從聖好想知道「1. 它本來就真的是沒有肉的牛肉湯？2. 它本來是有肉的，但老闆忘了加？3. 它本來是有肉的，只是被我自己弄丟的？4. ....還是....？」，隨文附上了牛肉湯照片，此貼文隨即引發熱議，才一天就吸引4千人按讚，眾人紛紛在留言區開玩笑「可能要麻煩你等明天校正回歸後肉才會出現」、「會不會隔天早上去看，這家店只是一片空地雜草」、「他本來是有肉，但煮到出神入化己經化到湯裡面去了」，從從也自我安慰「三不五時愛吃要及時，別讓疫情影響心情，笑可以增強免疫力」。

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(中時新聞網)