半導體測試介面廠精測(6510)受惠產業需求回溫及遞延效應顯現，2021年5月合併營收續「雙升」至近7月高點、改寫同期新高。面對國內疫情急遽升溫，成為產業迎接旺季新挑戰，精測加速調整、強化防疫作為因應，致力維持公司營運正常。

精測公布5月自結合併營收3.58億元，月增1.25％、年增1.37％，登近7月高點，續創同期新高。其中，晶圓測試卡2.97億元，月增達14.67％、年增7.79％。IC測試板0.39億元，月減達31.5％、年減達26.97％。技術服務與其他0.2億元，月減達42.55％、年減8.76％。

累計精測前5月合併營收15.23億元，年減4.61％、續創同期次高，衰退幅度較前4月6.31％收斂。其中，晶圓測試卡11.67億元、年減9.79％，IC測試板2.2億元、年增7.26％，技術服務與其他1.35億元、年增達39.25％。

精測表示，5月營收持續「雙升」回溫，主要受惠智慧手機應用處理器（AP）訂單遞延效益顯現，5G射頻（RF）、高速運算（HPC）晶片等市場需求暢旺，帶動探針卡業績成長。不過，國內新冠肺炎疫情急遽升溫，成為整體產業迎接旺季的新挑戰。

精測表示，公司加速調整、拉高營運應變持續計畫（BCP）層級，展開各項防疫措施。因應疫情進入社區感染階段，精測5月中旬緊急成立應變中心，隨時掌握最新疫情及客端資訊，進行滾動式調整防疫措施，並建立順暢對外溝通機制。

為降低接觸感染風險，針對人員抗疫方面，精測加強宣導員工正確防疫措施、落實防疫管理規範，進行人員上班、用餐分流制，擴大實施居家辦公、強化環境消毒，提供給員工安全工作環境。

替代應變方面，精測進行功能性異地備援、拉高庫存安全水位、積極備料及確保物流通路。業務推展則透過數位升級遠距辦公，加強資訊安全防護，確保客戶權益。生產製造方面則因應人員分流調整組織，以確保生產不中斷、穩住客戶交期。

(時報資訊)