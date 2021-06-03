東南亞疫情難止影響貨物運輸，影像感測器廠-亞泰(4974)5月出貨略受影響，公司正積極催促貨運公司，希望6月順利補上，受惠於客戶需求強勁，公司訂單已可以看到第3季，公司也針對深圳廠區擴產，預計第3季設備將裝置完成，屆時年產能將達3800萬套。

亞泰影像為全球第2大影像感測器模組廠，產品主要應用在多功能事務機、掃瞄器、影印機及儲存傳訊裝置、掃地機器人掃描模組等，可說是全球新冠肺炎疫情之下線上教學及居家辦公受益者。

不過，雖然亞泰目前產能滿載，訂單滿手，卻受到全球貨櫃運輸不順干擾，5月合併營收為3.43億元，月增1.8%，年增3.64%，累計前5月合併營收為17.01億元，較去年同期成長18.35%。

亞泰共有大陸深圳及緬甸兩個廠區，其中大陸廠約佔60%，緬甸廠約佔40%，為因應客戶訂單需求，亞泰今年將擴產重心放在深圳廠區，規劃1.5億元到2億元資本支出，設備預計第2季陸續進駐，第3季安裝完成，屆時兩個廠區年產能將由目前的3200萬套增加至3800萬套。

(時報資訊)