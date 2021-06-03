行政院長蘇貞昌今（3）日在行政院會表示，此波鋒面降雨雖紓緩全台水情，但多數水庫蓄水量仍偏低，請經濟部持續「多省水、多找水、多調水」謹慎因應，細緻管控用水、努力開發水源，積極推動已核定的各項水資源建設，包括防汛及抗旱都要做好準備。

蘇貞昌聽取經濟部水利署「當今水情分析」報告後表示，台灣面臨百年大旱，近1年來無颱風、無冬雨，連春雨亦少、好幾個縣市已經或即將輪流停供水。此波鋒面讓全台水庫進帳1.4億噸、可延長用水40天，使新竹縣市不需分區供水，苗栗、台中及北彰化不用延長停水。

蘇貞昌認為，此次終於體會什麼叫「一雨值千金」、「喜獲甘霖」，原來豪雨特報也可以這麼振奮人心。除了感謝老天幫忙，也要感謝相關部會、投入水庫清淤及支援補水任務的國軍弟兄、地方政府與中央共同合作，面對各種艱險全力節水抗旱，才能撐到現在。

蘇貞昌指出，此次降雨雖然舒緩全台緊繃水情，但多數水庫蓄水量仍偏低，請經濟部持續「多省水、多找水、多調水」謹慎因應，細緻的管控用水、努力開發水源，積極推動已核定的各項水資源建設，同時也要如同這次豪雨提前部署一樣，防汛及抗旱都要做好準備。

經濟部水利署表示，此波鋒面降雨尚無法完全解除旱象，但近日降雨已對整體水情改善有相當助益。氣象局預估5日還有鋒面經過，屆時若能為中部水庫帶來較多降雨，將有希望解除苗栗、台中及北彰化地區的紅燈分區供水，應變中心將於7日召開工作會報滾動檢討。

隨著時序進入豐水期，除期待適時降雨解除旱象外，水利署表示，亦已做好防汛各項整備工作，以避免強降雨造成淹水，同時亦以預先開設供水前進指揮所、淨水處理設備檢整及注滿淨水場蓄水池等作為，來避免高濁度可能影響供水穩定的情形。

(時報資訊)