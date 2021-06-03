國內疫情尚未緩解，在疫苗數量不足下，造成人心惶惶，連可優先施打疫苗的警界都出現搶打潮，繼日前爆出高階警官在未列冊下，自行跑去打疫苗的風波後，又有保二員警控訴，所屬分隊未按照造冊登記順序施打，不滿副中隊長疑似耍特權安排自己與另名待退小隊長搶打疫苗。

投訴員警駐守在新北市石門區的台電核一廠，是保二總隊第二大隊第二中隊茂林分隊，員警表示，日前大隊通知有意願至新店耕莘醫院施打疫苗者，由分隊造冊登記，並報中隊列管，因疫苗有限，要等到接獲通知，知道獲配名額後，按登記的先後順序依序前往醫院施打。

員警說，1日分隊接獲中隊通知，指2日新店耕莘醫院有2個名額，分隊按登記的先後順序通知侯姓、陳姓兩名員警前往施打，不料，二線二星的副中隊長竟利用職權，硬安插即將在7月退休、且最後登記的一名小隊長與他一起前往施打，罔顧其他候補同仁的權益。

員警認為，該小隊長7月即將退休，6月開始就要請假，救命疫苗因先留給在第一線駐守核電廠安危的警察使用。且副中隊長規定要用勤餘時間或輪休時間去施打，自己卻利用上班時間去。中隊在同仁表達不滿後，竟說是輪休的優先去打，但有登記要到新店耕莘醫院施打、當天輪休者不僅小隊長1人，為何卻未按照順序。

員警表示，現在疫苗短缺，大家都想打，也都安分等通知，核一廠保警每天都要接觸台電人員及包商，目前已知核一廠已有人確診，大家人人自危，希望不要再發生不按順序施打的情況。

保二總隊表示，因駐地分散全台在各地，所以一直積極與各地醫院、衛生局爭取名額，當地警察局也依警政署指示，幫忙協調將保警依比例納入計算。隊部並鼓勵員警以多元化管道就近自行接種，有時接獲通知因時間急迫才機動調整，會盡速讓第一線同仁都能打到疫苗。

(中時 )