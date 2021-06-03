大陸五大時尚雜誌之一的嘉人（Marie Claire）昨晚舉行女性影響力之夜頒獎晚宴，李冰冰、孫儷、楊冪、劉詩詩、唐嫣等當紅女星皆以一身酷帥有型的西裝造型現身，然而就有網友發現紅毯似有小插曲，身高高達182公分的女模李斯羽竟在主持紅毯一半時被換下，被指背後原因疑與某大咖女星不願與她同框有關。

現年37歲的李斯羽是名模出身，曾主持多個大陸時尚節目，然而昨日她受邀主持紅毯活動時，卻因182公分的高挑身材，讓歐陽娜娜、吳謹言、周也等一票女星都顯得小鳥依人，必須仰著頭才能和李斯羽對話，最終更在主持到一半時被換下，由曾美慧孜接替。

李斯羽紅毯同框女星畫面陸網瘋傳。(取自微博)

而不少網友看到女星們紛紛仰頭跟李斯羽對話的畫面，也忍不住留言「看了今晚同框圖，女星氣場一下就弱了下來」、「之前有一次活動她當紅毯主持人也是艷壓了一幫女明星」、「主持人好高，將女明星們公開處刑」。

後來由曾美慧孜(右)接替主持。(取自微博)

之後更有一位時尚部落客在微博爆料，「紅毯主持換人，李斯羽太高了，看來大牌女明星不願意同框」。然而李斯羽事後也在微博PO文，澄清被換掉的傳聞，「順利完成紅毯上半場工作，今晚的女神們真是又美又颯，充滿力量，連空氣都是性感的，身在現場太幸福」。

(中時新聞網)