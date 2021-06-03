大陸男星吳亦凡曾是韓團EXO成員之一，外型酷帥的他充滿才華，退團後在大陸發展得有聲有色，節目代言接不完，更擁有不少死忠迷妹，男神的感情生活也成為焦點，日前才爆出他和長腿妹看電影，又傳出他和3名美女網友都關係匪淺，精彩的感情世界讓網友議論紛紛。

過去網友「劉美麗同學」曾爆料，她的朋友都美竹是芭蕾美女，和吳亦凡從2020年11月認識，隔月開始交往，吳亦凡也時常甜言蜜語告訴她「想你、想死你啦」，然而4月對方卻突然態度冷淡，看到新聞報導吳亦凡和長腿妹約會，更是崩潰大哭，難受到不想去上學。

都美竹因為吳亦凡突然冷漠而難過。（圖/翻攝自微博）

美妝網紅象韻潔也突然承認和吳亦凡曾經曖昧過，她透露在她眼中吳亦凡就是個渴望愛求的大男孩，強調感情沒有對錯，「希望各自安好」，另一位網紅宋宋璨更曬出和吳亦凡的對話紀錄，只見上面吳亦凡親暱叫她「寶貝」、「傻豬豬」，讓她忍不住諷刺：「單純渴望愛情的大男孩，我也需要閨密了，吳亦凡哥哥真多妹妹」。

宋宋璨發文諷刺吳亦凡。（圖/翻攝自微博）

然而宋宋璨隨後就發文道歉，「真的抱歉昨晚和朋友玩梗過度，引發大家的誤會」，並鄭重向吳亦凡和其粉絲道歉，但仍無法平息網路上的討論聲浪，不少網友都認為吳亦凡的女友們多到令人傻眼，儘管鬧得沸沸揚揚，對此，吳亦凡本人卻是毫無回應。

(中時新聞網)