中澳關係持續對峙，大陸於2020年升級對澳洲的制裁，澳洲產品或多或少受到影響，有專家分析表示，制裁升級後，多項產品的中澳貿易額幾近腰斬，然而制裁1年後，澳洲尋得了替代的出口市場，這些產品貿易額年增約42億美元，彌補了大部分損失。

中澳關係未見緩解，且澳洲提出針對新冠肺炎源頭展開調查，引起陸方不滿，北京當局對澳洲產品進口祭出多項禁令，如課徵高關稅等措施，如大麥、牛肉、葡萄酒均受到一定的影響；澳洲牛肉2018年佔大陸高級牛肉進口總量的67%。

另外，大陸今年3月宣布，認定澳洲葡萄酒存在傾銷行為，自3月28日起對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅116.2%至218.4%不等；據澳洲葡萄酒管理局（Wine Australia）數據顯示，自去年12月截至3月為止，澳洲對大陸葡萄酒出口降至1200萬澳元，較去年同期3.25億澳元大幅衰退了96%。

根據《CNBC》報導，澳洲為全球上少數對大陸有貿易順差的發達國家之一，同時大陸也是澳洲最大的貿易夥伴，因此有分析師預估，隨著制裁升級，澳洲將受到嚴重的打擊；然而如今分析師認為，澳洲已經藉由將產品出口導向其他國家，制裁所帶來的損失得以控制。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）首席經濟分析師拉賈（Roland Rajah）指出，澳洲受制裁衝擊的領域中，對大陸的出口與想像中一樣受到劇烈影響，「整體來說，澳洲產品除了煤炭以外，2020年貿易額大部分都保持穩定，均略高於90億美元，然隨著2020年底制裁升級，貿易額近乎腰斬」。

不過在制裁禁令升級後，受到嚴重衝擊的澳洲產品也開始尋找新的出口市場。拉賈表示，大部分損失的業務似乎也找到了其他市場，「隨著制裁實施後，這些產品找到新的出口市場，貿易額年增約42億美元，彌補了大部分的損失」。

值得一提的是，拉賈提到，截至2021年1月，澳洲煤炭商對全球其他地區的貿易出口額比禁令實施前高出95億美元；此外，不光是煤炭，受制裁的其他多項產品也有貿易轉移的情況出現。

但也並非每一項澳洲產品都在出口轉移方面順風順水的進行著，拉賈表示葡萄酒、牛肉等產品目前仍面臨著重重的困難，需要持續努力彌補制裁所帶來的損失。

根據《BBC》報導，雖然部分酒莊成功將出口轉移至英國和美國等其他市場，但仍有消息透露，一些小型澳洲葡萄酒商仍十分依賴大陸市場，並且無法在短時間內轉移至大陸以外市場。

另外澳洲葡萄與葡萄酒協會（Australian Grape and Wine）總裁巴塔林（Tony Battaglene）警告，澳洲酒莊將進行1年的收成，然面對北京當局對澳洲的措施，未來6至8個月將面臨真正的壓力。

(中時新聞網)