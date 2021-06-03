本土疫情爆發，然而邊境管制的螺絲絲毫不可鬆懈，為落實船員及魚市場防疫管制，嚴守漁船進港第一防線，農委會表示，明(4)日起，「船員岸上居家檢疫補貼」正式生效，只要入住防疫旅館，每名船員每日最高補貼1500元，遠洋漁船受公海登檢致須檢疫，每人每日最高補貼2000元，船員採檢送驗，每人最高補貼5000元。

農委會主委陳吉仲表示，為落實船員及魚市場防疫管制，明天起起實施「船員案上居家檢疫補貼」措施，只要船員因為防疫需求須入住防疫旅館，每名船員每日最高可補貼1500元；遠洋漁船受公海登檢致須檢疫，每人每日最高補貼2000元；船員採檢送驗則是每人最高補貼5000元。

另外，為強化港區及魚市場防疫，將補助高雄市、屏東縣、宜蘭縣政府及新竹區漁會聘請保全人員，並設置12處警衛點；此外也設置簡易阻隔設施及港區消毒，預計消毒82港次，以及加強35處魚市場及直銷中心防疫工作。

花卉果菜市場也因為人潮眾多，因此訂定「果菜(花卉)批發市場因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫安全指引」，自去年起即投入相關經費補助國內共54處果菜、花卉批發市場配合防疫指引，辦理相關整備工作，今年將比照去年市場防疫補助70％規定，補助各地方政府協助轄下果菜、花卉批發市場辦理環境消毒、購置防疫資材及設備等，以降低市場感染風險，維護人員健康。

(中時 )