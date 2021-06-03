國內疫情持續升溫，被視為解封關鍵的疫苗，成為近期熱度最高的話題，而製造疫苗的幾家公司，知名度亦隨之提升，其中又以AstraZeneca（AZ）最具討論度。有名網友就將應徵瑞典AZ的心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多希望進入藥廠的求職者參考。

這位網友先前就曾應徵過AZ，但當時並未獲得錄取，後來的2年間，他前往上海Sanofi工作，雖然也是排名第5的藥廠，但他在那裡擔任的博士後研究員，僅是約聘職缺，加上心中還是對AZ有些不甘，這次接獲面試通知，讓他感到相當欣喜。他耗費長達2個半月的時間，先後經過海選、電話面試等關卡，最終成功獲得Offer。

該網友指出，像AZ這樣的大公司開缺，通常會收到數百封履歷，第1關海選，一般會選出數十位應徵者，進入第2關電話面試。在電話面試中，通常會先由HR打來，確認應徵者身分、可開始工作日期、期望薪資、為何離開前公司等。再來，才由面試官接手，透過問答審視履歷內容是否為真，並確認雙方能夠順暢溝通。

根據2年的電話面試經驗，該網友統整出外商藥廠、生技公司一定會問的5大問題，包括：自我介紹、應徵動機、離職原因、過往經歷、技術問題。其中，技術問題會是比較重要的關卡，甚至是能否順利晉級的最大關鍵。

不過，該網友指出，雖然公司大多會詳細列出職缺的需求條件，但有時應徵者自認為是相同的技術，經過電話面談之後，卻發現公司想要的和自己會的其實不太一樣。但此時也不要太快放棄，比如公司想要的是A技術，你會的是B技術，可先表示自己非常樂意學習A技術，再指出B技術其實也可達到相同的作用，讓自己有轉圜的餘地。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，受疫情推動，生技醫藥已成為明星產業，對於希望加入行列的求職者來說，汲取相關準備技巧與面試心得，是提高錄取率的關鍵，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，快速了解產業習性與常見問題，可助走穩求職路。

(中時新聞網)