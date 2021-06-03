疫情嚴俊，醫護人員在醫院內為了我們的健康在努力，卻仍有人不甩防疫規定，中市警局烏日分局犁份派出所，上月31日晚間接獲報案，前往烏日一民宅，當場查獲含曾姓女屋主共7名男女，群聚屋內打麻將、聊天，員警當場開單，函報衛生局裁罰。

烏日分局犁份派出所，上月31日晚間接獲報案，指犁份轄內有一戶民宅內，有多人聚集打麻將，且傳出男女喧譁聲，擔憂恐成防疫破口。

員警到場果然發現不到6坪之屋內，竟聚集了7名男女，還有一桌麻將桌，不過未發現賭金，現場男女都有戴口罩，曾姓女屋主也向警方表示，只是朋友聚會打打衛生麻將，不過室內聚集7人，已明顯違反中央三級警戒規定之嚴禁室內5人以上聚會，員警立即對曾姓屋主及現場等人開出通知單，依規定函報衛生局裁罰。

烏日分局呼籲，疫情期間，民眾一定要遵守防疫規定，保護自己，也守護家人健康。室內群聚打麻將造成防疫破口，違反規定，將依傳染病防制法第70條規定，處三千元以上一萬五千元以下罰鍰。請民眾避免非同住者的室內非必要聚會，務必遵守防疫規定，警方會持續勤務針對停業或人口易聚集處所加強查緝，杜絕防疫破口，並全程蒐證依違反傳染病防治法移請主管機關裁罰。

(中時 )