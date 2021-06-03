女星方文琳不只是玉女掌門人，55歲的她保養有術，是演藝圈著名的美魔女代表，愛運動方文琳日前曬出48秒的在家運動片，大修軟Q身手，而方文琳一趴地就肌肉炸裂，一彎腰還讓美胸若隱若現，方文林55歲身材超不科學，就連「最美歐巴桑」陳美鳳也驚呆，大讚方文琳身材健美，陳美鳳稍早則曬出與方文琳一起跳舞的影片，雙姝大秀美腿，畫面更是養眼。

陳美鳳今（3日）下午在臉書表示，她以前在秀場偶爾會和方文琳同檔，方文琳以前走青春玉女路線，就讓她很羨慕，陳美鳳看著天生麗質的方文琳，身材和臉蛋的狀態都維持得極佳，也讓陳美鳳直呼：「現在身材練的（得）那麼健美 超強」。

同時，陳美鳳也曬出過去與方文琳的跳舞影片，並寫下：「翻到一起跳舞的影片~大家在家一起動起來吧！」陳美鳳還自嘲：「秀場時我很會記舞步，但我還是跳的（得）手忙腳亂」，只見方文琳身穿牛仔短裙，陳美鳳則穿著貼身牛仔褲，兩女神纖細鳥仔腳全都露，雙姝跟著節奏扭動身體、抬腳還有跳躍，兩雙美腿狂晃，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

陳美鳳和方文琳跟著節奏扭動身體、抬腳還跳躍，兩雙美腿超吸睛。（圖／取材自陳美鳳 MeiFen臉書）

陳美鳳發文釣出方文琳留言：「哈哈哈～阿姐以前在秀場就是唱跳歌手，身材又健美，所以阿姐跳的比我好太多了」，陳美鳳則回應：「你現在比以前年輕又健美～偶像」，女星梁佑南直呼：「好可愛喔！兩個女孩兒玩開了」，黃小柔也大讚：「厲害厲害」。

陳美鳳臉書全文。（圖／取材自陳美鳳 MeiFen臉書）

(中時新聞網)