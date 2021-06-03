受到疫情影響，各級學校目前停止到校上課到本月14日，是否延長受到各界關注。教育部長潘文忠今天說，須視疫情指揮中心對3級警戒是否延長，教育部預計下週會向社會大眾說明。

教育部今天下午舉行紓困方案記者會，媒體問及停止到校上課時間是否延長，如果要復課，相關準備必須提前做好，包括團膳業者要先預備食材等，希望能提早公布。

對此，潘文忠表示，事涉COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，新冠肺炎）疫情全國3級警戒是否延長，教育部和中央流行疫情指揮中心保持聯繫。

潘文忠說，目前疫情仍處於非常險峻的狀況，每天新增確診人數還是相對的多。近期會跟指揮中心密切討論，預計下週會視狀況，儘早宣布是否復課。

另外，媒體問及，教育部日前有員工確診，且一半員工居家辦公，是否會影響後續紓困津貼發放辦理。教育部主任秘書廖興國表示，紓困採線上作業，只有極少數個案會用到紙本，且「居家辦公也是辦公」，行政作業不會受到影響。

(中央社)