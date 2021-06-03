近期疫情變化快速，不少民眾為了減少外出頻率，選擇透過網路購物來滿足生活所需，因此讓電商平台成為現階段民眾補充物資的最佳方案。蝦皮購物今年「6.18超狂年中慶」打造強力優惠，為要滿足民眾在防疫期間的消費需求！6/1-6/17暖身活動期間狂撒全站0元起免運券，還有熱門商品下殺最低１折、麥當勞冰炫風下殺29元等優惠；固定每周二、五開獎的「蝦皮大樂透」再加碼免出門新玩法，只要到指定活動頁面就能免費投注，選擇你心中的幸運號碼，不僅可享蝦幣和免運券等好禮，更有機會獲得百萬獎金。

蝦皮購物「6.18超狂年中慶」到底有多狂？這次力邀「動力火車」來擔任「6.18超狂年中慶」活動大使，「動力火車」更改編經典名曲「彩虹」，就是要讓消費者在「6.18超狂年中慶」宅在家，一邊唱一邊買！

居家防疫超過兩周了覺得煩悶嗎？蝦皮購物「6.18超狂年中慶」居家必備商品優惠再下殺，包含Nike棉褲、Gildan經典素面圓筒素T、小米體重計、Michael Kors 長夾等，都有獨家優惠。OPPO新機Find X3 Pro也於即日起至6/4 16:00開放預購，更在「6.18超狂年中慶」期間不僅祭出蝦幣10倍送的活動，預購可享有原廠藍牙耳機、原廠保護殼等好禮，官網登錄再加贈12個月螢幕意外保障及6個月延長保固。

蝦皮購物「6.18超狂年中慶」5重優惠：

＊第一重，全站0元免運隨你用：蝦皮購物大放送，6/1~6/18人人皆可領全站0元免運券。

＊第二重，蝦幣3,000倍放大：即日起只要1蝦幣就有機會帶回限量好禮兌換券！不管是台酒花雕雞、味味一品原汁珍味爌肉麵，還是Pocky草莓棒、金莎巧克力，通通都只要１蝦幣；此外，還有機會用１蝦幣兌換DR.CINK特潤鎖水保濕保養組，以及貢茶Kakao商品福袋。

＊第三重，蝦皮大樂透再造百萬富翁：為了鼓勵民眾宅家防疫，這次蝦皮大樂透推出升級版全新玩法，消費者每期可用0元投注2組號碼，成功投注再享蝦幣和免運券等好禮。而蝦皮購物將於每週二、五的晚上9點於蝦皮直播開出一組幸運號碼，投注就有機會成為百萬富翁。

＊第四重，夯品整點秒殺1折起：面對居家辦公的新日常，需要來點刺激的娛樂嗎？鬧鐘設定好，6/1起最受歡迎的蝦皮購物熱門商品全面1折起瘋搶活動又來了，讓你用優惠的價格帶回心儀好物。

＊第五重，麥當勞冰炫風下殺29元：蝦皮購物日前攜手麥當勞推出蛋捲冰淇淋下殺1元的優惠，吸引數萬名消費者搶著用新台幣把它們通通下架，而這次「6.18超狂年中慶」，蝦皮購物再次與麥當勞合作，推出人人都愛的麥當勞商品折扣活動，不要錯過。

(科技)