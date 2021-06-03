雙北疫情完全沒有退燒情勢，學者喊話雙北首長柯文哲、侯友宜，希望國產疫苗能在雙北疫區做三期試驗，積極扶持國產疫苗。

台灣大學公衛學院兼任教授金傳春表示，新北市數據很明顯節節上升，防疫策略上應該降低傳染機會，縮小流行程度，都必須超前布署，建議應該花8成力量防堵未來，而不是過去。她建議新北市應成立自己的專家顧問團，措施要走在病毒前面，社區防疫要更快，因為新北人口多、組成複雜、人員移動力強，因此會比當初部立桃園醫院群聚事件更棘手。她建議新北市要強化主動偵測的數據，但這已經不是一個衛生局可以應付，要找專家學者來分析，主要傳播者是哪個區、哪個年齡層？如果新北市有困難，她很樂意找人去幫忙。

新北市議員陳偉杰表示，新北市非常嚴峻，希望趕緊有疫苗，但是中央分配的疫苗不是很多，醫護和警消無法全面打完。希望中央政府拋開政治考量，公平對待新北市民。

另外，聯亞曾向政府提案可以做「圈選接種」（Ring Vaccination）的三期臨床試驗，但被政府拒絕，國政基金會永續發展組召集人陳宜民希望政府能再次考慮，因為「圈選接種」已經是國外針對麻疹及伊波拉病毒的防疫使用過的策略，可以一方面控制疫情，一方面瞭解疫苗的保護力。如果已有國產疫苗願意做第三期，希望政府能正視此事。

陳宜民表示，國家沒有疫苗政策時，民眾請醫師開證明，自己向食藥署提專案去國外買疫苗，這個以前C肝患者就做過，台大醫院還寫成論文；美國政府也允許民眾自己申請藥物，從國外買進來。蔡政府到底是體恤民眾、是願意做事的政府，還是刁難民眾的惡質政府，大家都在看，「國外也在看，到底台灣是不是一個民主國家？」

(旺報 )