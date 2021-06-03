新聞網站「The Drive」1日報導，在美國國防部2022財政年度的國防預算要求中，美國海軍並未進一步請求任何用於電磁軌道砲（Electromagnetic Rail Gun, EMRG）計畫的新資金，可能代表這項歷經16年的先進武器研發計畫，將就此告一段落。

美國海軍表示，將於2021財政年度完成電磁軌道砲計畫的所有作業，並且未制定於2022財年的新目標，也不會繼續為該計畫申請經費；相關技術和資料將被保存起來，已製造出來的電磁軌道砲原型將接受調整，以最大化其可持續性，促進對未來的潛在使用。目前不清楚國會是否會自行加碼，要求計畫繼續進行。

美國海軍研究辦公室（Office of Naval Research, ONR）2005年起展開電磁軌道砲研發計畫，並至少測試了由英國貝宜系統公司（BAE Systems）和美國通用原子公司（General Atomics）製造的2款原型；2017年宣布電磁軌道砲原型在發射35磅（約15.8公斤）砲彈時，速度已能達5.8馬赫，並成功研發出足以承受數百次射擊的電池，可望於2019年前交付。但之後美國海軍下達保密令，該計畫的狀況陷入迷霧之中，並多次傳出可能遭到取消。

值得注意的是，超高速砲彈（Hyper-Velocity Projectile, HVP）計畫也同時遭到海軍放棄；該砲彈雖然是作為電磁軌道砲彈藥開發，但也能由海軍127公厘艦砲、陸軍155公厘榴彈砲等其他火砲發射，且彈頭模式能夠調整，可應對彈道飛彈、巡弋飛彈、無人機，甚至極音速飛行器等不同目標。美國陸軍2020年便曾以XM1299自走砲搭配超高速砲彈，擊落模擬巡弋飛彈目標的BQM-167無人機。

(中時新聞網)