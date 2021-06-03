台積電在亞利桑那州的5奈米晶圓廠已動工，預計2024年量產5奈米製程晶片，然而半導體工廠需要大量水電，但台積電此次卻選在氣候乾旱的亞利桑那州設廠，引起外界好奇，有專家認為，該區域具有成熟且互助互利的半導體企業群，是吸引台積電的重要關鍵。

台積電去年宣布斥資120億美元（約新台幣3268億）赴亞利桑那州設廠，從2021年至2029年的9年時間完成支出，預計2024年開始量產5奈米製程晶片，規畫月產能達到2萬片晶圓，並創造超過1600個高科技工作機會。

日經亞洲評論報導，台積電設廠是半導體界的重要大事，但選在沙漠州亞利桑納設廠的原因令人好奇，知名顧問公司麥肯錫McKinsey合夥人Bill Wiseman則表示，對晶圓代工廠來說，最重要的是電力，水的成本一直以來都不大，占晶圓的成本相對低，重要性也沒有那麼高。

報導指出，多年以來，各大半導體廠都已建立一套水循環系統，盼將水的使用率最大化，以降低營運成本，因此Bill Wiseman也說，比起水電等因素，台積電會在亞利桑納州設廠，是因為那邊擁有完整的半導體企業群。

Bill Wiseman補充說道，「半導體產業鏈要夠龐大，才能讓企業取得成本優勢，最好要有10到15家晶片業者合作，這包括設備、化學材料等製造晶片需要的廠商，才能創造出世界級的表現。」

英特爾是最早赴亞利桑那設廠的半導體業者之一，亞利桑那也成為該公司最大的生產基地，目前包括恩智浦、高通、微芯等公司都在亞利斯那設廠。

(中時新聞網)