財政部今日公布統一發票清冊，其中最受矚目的是「錢來也」雜貨店開出200萬元特獎，消費者在這間雜貨店買清氣飲、身體保濕乳、按摩油等民生用品，花費4300元。

根據了解，這間錢來也雜貨店是偶像劇王子變青蛙的場景，已經是當地熱門的觀光景點。

財政部公布3、4月期統一發票中獎清冊，財政部資料顯示，本期千萬特別獎中獎號碼「59518250」中獎張數18張；200萬特獎中獎號碼「81016847」中獎張數15張。

(中時 )