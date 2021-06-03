「王子變青蛙」的錢來也雜貨店 開出統一發票200萬元特獎 17:242021/06/03 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日公布統一發票清冊，其中最受矚目的是「錢來也」雜貨店開出200萬元特獎，消費者在這間雜貨店買清氣飲、身體保濕乳、按摩油等民生用品，花費4300元。 根據了解，這間錢來也雜貨店是偶像劇王子變青蛙的場景，已經是當地熱門的觀光景點。 財政部公布3、4月期統一發票中獎清冊，財政部資料顯示，本期千萬特別獎中獎號碼「59518250」中獎張數18張；200萬特獎中獎號碼「81016847」中獎張數15張。 雲端發票載具中獎機會多 獎金合計超過2億2千萬元 華視主播確診第10天 嗅覺味覺異常情況好轉 (中時 ) #雜貨店 #錢來也 #財政部 #王子變青蛙 #特獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 提供塑膠吸管罰4.3萬元 上海開出大陸首張罰單 17:242021/06/03 兩岸 花6290元買AirPods Pro 幸運中千萬大獎 17:082021/06/03 財經 台南無懼疫情 越南妹南漂賣淫還漲價 04:102021/06/03 焦點要聞 聰明點指頭 雲逛街升級 04:102021/06/03 時尚消費 救命錢來了 紓困4.0 財政部下午5點40分說明 16:492021/06/03 財經 富尪認偷腥民間安達祐實 主播妻爆想離婚可分得財產曝光 10:122021/06/03 娛樂 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 05:512021/06/03 財經 超爽！買18元飲料中千萬 3-4月發票中獎清冊出爐 16:542021/06/03 財經 防疫期間線上看屋 信義房屋「DiNDON智能賞屋」一鍵換風格 13:522021/06/03 財經 海納百川》東京奧運可利用鄰國分賽場（趙爾東） 16:012021/06/03 海納百川 《類股》中鋼7月、Q3內銷價 續看漲 12:172021/06/03 財經 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 陸媒傳晶圓老四棄陸IC設計大單 驚爆內幕老美操刀 - 財經 高端連殺4根跌停 持有者要搶賣還是攤平？ - 財經 他爆6月驚人疫苗數量抵台 這一掛股票先押了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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