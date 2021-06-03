國內1日確診數降至327例（262本土加65校正回歸），中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當時表示，預計不再公布校正回歸數。豈料，2日升溫至549例（372本土加177校正回歸），3日又583例（364本土個案加219校正回歸）。台北市長柯文哲在防疫記者會開頭就直言「因數目太多，所以又要校正回歸了」，並說明北市雖一定程度上壓制住，但還沒消滅，「是悶燒型、膠著狀態」。

柯說，中央今天公布583例確診，17例死亡，死亡數迄今已累積106人，因數目太多，所以還是要校正回歸；北市相關數據也會每天都公布，其中比較清楚概念是，目前感染已散布到社區，每個地方都有，google map上雖不是很平均，但還是有群聚，針對小型熱區，北市會用機動快篩隊來一個個消滅。

柯表示，萬華有3個快篩站，2日篩579人，其中32人感染，快篩站陽性率占5.5％，但每天快篩都不一樣，所以不容易判讀，應看快篩陽性的數目；不管每天篩的人是多是少，在一個程度上雖被壓制，但還沒被消滅，目前是膠著狀態；總和來講，北市疫情在自主封程的情況下，還沒被撲滅，屬於「悶燒型」，要進一步處理。

(中時 )