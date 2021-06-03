巴西極右翼總統賈爾·波索納羅 (Jair Bolsonaro)的支持度正快速消退，愈來愈嚴重的疫情，使巴西人們愈來愈不信任他。民眾帶著家裡的鍋上街抗議，諷刺他根本就聽不到外界的聲音。波索納羅被稱為「巴西川普」，因為他也長期否認疫情的存在與嚴重性，導致公衛系統失靈，他最近還因不戴口罩、參與百人以上的群眾集會，被州法院開了罰單。

半島電視台(Aljazeera)報導，對這位右翼領導人來說，過去幾天他可能會很感到很艱難，巴西這幾天的病況處高點，死亡人數和病例數持續居高不下，根據政府數據，僅在星期三，就有近 10萬人染疫，2,507 人死亡。迄今為止，巴西的染疫死亡人數逼近 50 萬。

也正是在星期三，波索納羅特別發表電視講話，大談自己的政績，並承諾未來經濟將強勁增長，但沒有提供比較具體的證據。這使得民眾對他愈來愈感到不耐煩，覺得他只會說空話。

上周六，數千人在全國至少 16 個城市發起集體抗議活動，這些活動主要是由左翼政黨、工會和學生協會組織所帶領。在巴西最大城聖保羅，數千名戴口罩的人，幾乎封鎖了城市主要大道，抗議活動最大的標誌是一個把波索納羅形象的吸血鬼大氣球。

Protests in Brazil over Bolsonaro's COVID-19 response

里約熱內盧也有相似的抗議活動，前總統達席爾瓦（Luiz Inacio Lula da Silva）也有到場，他在上一次的照片，他在 上次大選被波索納羅擊敗，他似乎想要再選總統。

在社交媒體上，許多人翻出波索納羅前後矛盾的說法，他之前嘲笑過口罩和疫苗，甚至認為疫情只是一場流感，如今他說自己正在爭取疫苗，年底前可獲得。但是到了晚上，該國衛生部將 6 月份將接種的疫苗數量，下調了約 400 萬劑。

波索納羅的政府還有貪腐問題，該國最高法院正在對環境部長進行刑事調查，理由是他涉嫌對警方施壓，似乎在掩護非法採伐森林的集團。

目前巴西的確診患者超過 1660 萬人，官方統計的死亡人數至少有 46萬5千人。

(中時新聞網)