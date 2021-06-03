大陸實施「禁塑令」，上海全市餐飲行業自今年1月1日起，禁止使用不可降解一次性（免洗）塑膠吸管與發泡塑膠（保麗龍）餐具。上海市政府3日公布，在一家提供消費者免費塑膠吸管的麵包店，開出全大陸第一張罰單，行政處罰1萬元人民幣（下同。約合新台幣4.3萬元）

據指出，上海市閔行區市場監管局根據線索，發現某食品公司經營的麵包店在櫃台免費提供消費者一次性塑膠吸管。根據產品標籤，該吸管的材質標稱為PP（即聚丙烯），屬於不可降解塑膠製品。經統計，該店共有3包塑膠吸管，總計300支。

市府稱，該麵包店違法使用不可降解塑膠製品的行為，違法了《中華人民共和國固體廢物汙染環境防治法》（以下簡稱《固廢法》）相關規定，執法人員對當事人進行法治教育，責令改正違法行為，並處罰金1萬元。

市府指出，此案是市場監管部門承接商務領域《固廢法》行政處罰權後的全大陸首案，閔行區市場監管局執法人員對投訴舉報線索開展深入研判，並充分考慮新修訂法的知曉度以及麵包店的認識態度，以教育與處罰相結合的原則，給予從輕處罰。

一次性發泡塑膠餐具因不易降解、難回收利用，2020年底，已經被禁止生產和銷售。然而，仍有一些不法商販隱蔽地在電商平台上用「部分關鍵字」銷售一次性發泡塑膠餐具。

寶山區市場監管局利用線上摸排、線下定位，在某電商平台上查獲一家正在銷售一次性發泡塑膠餐具的商戶，並順藤摸瓜，找到了轄區內的經營商戶，執法人員現場查封了庫存一次性發泡塑膠餐具9萬7760個，要求其立即停止銷售一次性發泡塑膠餐具，並從網上下架。寶山區市場監管局已對該商戶立案查處，並追溯源頭，函告生產廠家所在地監管部門，對違法行為的源頭進行嚴肅查處。

自2021年1月1日起，上海市餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑膠吸管（不包括牛奶、飲料等食品外包裝上自帶的塑膠吸管）。餐飲堂食服務禁止使用不可降解一次性塑膠餐具（不包括預包裝食品食用的一次性塑膠餐具）。

(中時 )