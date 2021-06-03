立榮航空飛中國廈門班機，竟讓篩檢陽性的北市確診者登機，對此，北市副市長黃珊珊表示，因中央有新規定，但系統有疏漏，造成確診者沒有電子圍籬管制，不過機場應做相關管控，機場本身有行政上的疏失。

據了解，該名確診者，他所持的報告為輔仁大學附設醫院開出，新北市衛生局則說，此為台北市確診個案，且具有萬華接觸史，皆由北市衛生局處理。

對此，黃珊珊指出，以前居家隔離者同時會上電子圍籬，但目前中央新規定是，無症狀的確診者可以居家隔離，也就是確診者、快篩陽性者可以回家，但發現這種案例，開了居家隔離通知書，卻沒辦法在同樣系統上傳「此人要被居家隔離、請上電子圍籬」。

黃珊珊表示，週二已經有跟中央說明，中央也坦承系統正在修改，應會盡快改好。也就是為何確診者可以跑出來，是因為沒上電子圍籬，這部分中央應該會做修補，另外該人跑出去到機場那邊，機場應該要做好相關管控，「這應該是機場本身行政上疏失。」

(中時 )