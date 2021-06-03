銀行財富管理商品中有3兆元是65歲以上銀髮族購買，金管會2021年5月已啟動首次的銀髮理財專案金檢，預計檢查10家銀行、6家壽險公司、3家證券商及6家信合社，預計在7月底前完成。

金管會為篩選出金檢對象，先前已請35家銀行填表，統計銀髮族理財情況，以今年3月31日為基準，35家國銀65歲以上客戶數有97萬多人，共購買近3兆元財管商品，占全行資產的16%，亦占銀行財富管理業務的28％。

其中，銀髮族透過銀行購買投資型保單，有14萬人，金額3,700多億元；買高收益債券則有17.7萬人，金額達2,600億元；投資衍生性金融商品則有1.4萬人，餘額526億元；而近三年銀行的銀髮族客訴案有1,000件，和解金額9,300萬元。

檢查局最後以業務、申訴等綜合指標，選出10家銀行，其中以民營銀行居多。

至於壽險業則是從新契約保費、投資型保單的銀髮比率，及申訴率中選出6家公司，其中有一家已在5月完成實地金檢。

證券商則是看辦理結構商品餘額及客訴比率，選出3家；信合社也因金額較小，以財管手續費收入篩選出6家。

不過，因為新冠肺炎疫情影響，檢查局已無法進行實地金檢，因此將改為填表及抽查資料方式，預計金檢時間會拉長，但檢查局副局長陳在淮表示，雖然會比實地查核效果略減，但會用各種方式勾稽，將查核技巧發揮到最高。

原本預計金檢結果是7月上旬完成，因為疫情將爭取7月底前完成。陳在淮亦表示，這次沒有被抽中銀髮族專案金檢的金融機構，亦會在一般金檢調查。

(工商 )