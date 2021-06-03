精誠資訊（6214）3日舉辦線上法說會，財務長鍾志羣表示，展望下半年營運，以雲端、資安領域的發展將會是接下來的重點。法人表示，精誠今年第一季營收、獲利在本業與業外雙重挹注下創新高，淡季逆勢成長，預期下半年在數位轉型的大趨勢不變的情況下，營收有望維持在高檔，有望逐季走高。

第一季原是資訊服務業的淡季，主要是因為專案認列都集中在第四季，不過精誠今年第一季受惠於併購敦新科技，以及接到IBM、Oracle的大單，加上中國疫情趨緩（中國與香港營收占比約兩成），營收恢復先前的動能，帶動精誠第一季稅後淨利為5.03億元，年增7.41倍，每股盈餘2.03元，均寫下歷史新高紀錄。今年前四個月精誠營收95.64億元，年增24.23％。4月單月營收22.13億元，年增14％。

精誠深耕五大領域，包括智慧製造、智慧城市、智慧金融、智慧資安、智慧醫療，若以客戶產業類別來看，以金融業占最多（約三成）、另外則是科技業（26％）、政府部門（14％）。但若以業態來分則分為三塊，一是VAD加值型的軟體代理，毛利率約15％，以科技業客戶為大宗，營收占比約五成。第二則是專案型的SI系統整合，客戶以金融業為主，毛利率約20％，營收占比約27％。最後則是如電商、教育訓練、帳單列印等業務，歸類在Industry，毛利率約為五成，營收占比則為14％。

鍾志羣表示，以今年來看，整體數位轉型趨勢不變，下半年以雲端、資安、政府部門領域的訂單為主要動能，以業態來看，預期今年仍以軟體加值服務（VAD）成長最快。若以產業來看，金融業、科技業、政府部門三大領域都有不錯的需求與動能，不過科技業因為以VAD軟體代理銷售居多，毛利較低，因此獲利成長還是將來自金融業客戶SI系統整合的專案需求。

鍾志羣表示，除了本業以外，收購兼併也是精誠成長的第二隻腳，以今年第一季來看，投資敦新科技、鼎盛資科、宜誠、台灣資服等產生的綜效也貢獻在獲利上。近日精誠也投資混合雲廠商銓鍇國際25％股權，銓鍇為AWS解決方案供應商，雙方攜手將打造一站式雲端服務，並進一步提供混合雲創新營運服務，幫助企業數位轉型。

近期本土疫情升溫，企業開始遠端辦公，鍾志羣表示，目前對精誠營運尚未有影響，但仍要密切注意疫情變化，若疫情並未趨緩、三級警戒持續，對精誠在客戶端的專案驗收、洽談新案規格都會有影響，若疫情持續嚴峻至6月底，預估將可能影響毛利約2,000萬元～3,000萬元。

(工商 )