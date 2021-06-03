銀行受理展延個人債務協處機制將在6月底到期，考量疫情嚴峻，金管會今天拍板宣布將延長協處機制至今年12月底，已申請過展延的民眾若仍受疫情影響，可把握受理期間再向銀行提出申請。

因應COVID-19對個人經濟影響，金管會去年3度函請各銀行對受疫情影響還款有困難者，針對個人金融產品，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等，提供緩繳或展延3至6個月等措施。由於此措施受理期限將在6月底屆期，銀行局副局長黃光熙今天表示，協處機制受理申請期限將再延長至今年12月底。

黃光熙說明，考量疫情對部分民眾經濟活動與債務償還能力仍有影響，金管會本月1日已邀集銀行公會與相關銀行討論，協調銀行延長信用卡及其他個人貸款債務協處機制受理期間至今年12月底。

債務協處機制適用對象為受疫情影響還款困難的民眾，協處機制產品範圍包括個人金融產品，例如房貸、車貸、消費性貸款與信用卡款項等。

在信用卡款項方面，信用卡帳單應付帳款得申請緩繳3至6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息；至於其他個人貸款，本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息。展延期間個人信用紀錄不受影響。

據金管會統計，自去年1月至今年5月底，申請個人貸款（房貸、車貸與消費性貸款等）展延金額達新台幣2800億元、件數約5.8萬件；信用卡款項申請緩繳件數約5萬件。

黃光熙指出，民眾如受疫情影響還款有困難，可在受理期限內向銀行申請緩繳或展延3至6個月，已經申請過展延的民眾若仍持續受疫情影響，可在上述期限內再向銀行提出申請。

黃光熙表示，盼銀行支持客戶渡過疫情衝擊，並在符合內控原則下，儘量採行線上方式辦理，保護客戶也保護行內員工。（編輯：楊蘭軒）1100603

(中央社)