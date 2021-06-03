陸軍第33化學兵 前進板橋熱區消毒 17:262021/06/03 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍第33化學兵群3日執行板橋疫情熱區環境消毒。（軍聞社提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍第33化學兵群20名官兵上午8點在板橋區四維公園活動中心完成集結與整備，在鄰近各里、鄰長引導下，兩人一組步行穿梭在巷弄內，對公共設施、路面及民眾生活環境的各個角落仔細消毒；主要道路方面則出動悍馬車與MD-106輕型消毒器，以快速機動大範圍的方式噴灑消毒水，防杜疫情傳散，亦安定民心。 33化學兵群指出，今日持續執行雙北及宜蘭地區篩檢站、公有市場、防疫旅館及疫情熱區環境等消毒任務，合計派遣官兵166員、各式車輛及消毒器107具，全力支援防疫作戰。 十軍團36化學兵 前進北屯區大坑里全面清消 三陽 重登國內機車銷售王座 (中時 ) #化學兵 #消毒 #熱區 #33 #環境 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 忠孝醫院爆急診醫師確診 聯醫稱院外感染 08:292021/06/03 生活 拜登再廢川普舊政 擋北極石油開採 04:102021/06/03 國際大事 女清潔員確診 北市議會提早下班清場 13:472021/06/03 生活 南投網購直播主確診 收物品要消毒 04:102021/06/03 地方新聞 新北尋獲654失聯確診者 板橋中和病例仍持續飆升 14:532021/06/03 生活 麥當勞東湖康寧店員工確診 暫停營業清消 10:272021/06/03 生活 縮短施打期 侯籲速審民間捐贈疫苗 04:102021/06/03 焦點要聞 14人採陽 文大住宿生群聚感染 快篩隊出動 04:102021/06/03 焦點要聞 新北果菜市場無「罩」抽菸聊天 江惠貞：不容許成為破口 12:432021/06/03 生活 第一線防疫人員 嘉縣加班費不受限 04:102021/06/03 地方新聞 《光電股》華興搭防疫商機 代理紫外線抑菌產品熱銷 13:592021/06/03 財經 政治熱門新聞 館長做蔡政府線上民調 結果出爐卻超驚人 - 政治 紓困4.0懶人包！勞工最高領3萬 申請資格內容一次搞清楚 - 政治 朱學恒送花籃讚「人命不如股價」罵得好 柯文哲一句話神回覆 - 政治 朱學恒花籃這16字啥意思？苦苓翻譯白話文 網：太可笑了 - 政治 阿扁要錢小英還要命？民調近7成不信任政府 藍青年一句話酸爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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