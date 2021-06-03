央行今舉行臨時記者會，以視訊方式進行。央行宣布提高中小企業貸款專案融通額度至4000億元，並延長企業申貸期限及放寬貸款申請條件。央行總裁楊金龍表示，目前已經申請通過的中小企業貸款專案融通金額已經有2992億元，距原先的3000億已經將用磬，因此，配合政策紓困4.0，再增提1000億元，使中小企業貸款專案總融通額度至4000億元。原先3000億融通的舊貸戶，也能再申請新增的1000億額度，只要不超過個別規定的上限。

楊金龍表示，中小企業貸款專案融通額度去年最早提出只有2000億元，在去年9月再滾動式檢討增提1000億元，此次則是在和銀行討論後由總額3000億元再增提1000億元到4000億元。目前中小企業信用擔保最高貸款額度為400萬元，中小企業有擔保品最高貸款額度為1600萬元，小規模營業人最高貸款額度為50萬元。

至於此次本土疫情是否衝擊台灣的GDP？楊金龍表示，民間消費在2~3季可能會受波及，但生產和出口好像反而更好。從重要的投銀和預測機構的數據來看，大家對台灣GDP的看法還是很樂觀，例如高盛預估全年5.64%，大摩預測7%。前次理監事會央行預測全年的GDP為4.53%。

楊金龍表示，台灣目前貨幣政策寬鬆，財政政策相較其他國家穩健，財政支出占GDP比低，且股市沒有脫離基本面，匯市由供需決定，目前出口表現好，外資有進有出，但並沒有大筆撤出。

至於有關是否降息，楊金龍表示：央行6月17日理監事會將會討論，房市調控也會一併檢討。

(時報資訊)