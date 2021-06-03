期交所於今(110年)4-5月舉辦的「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽Part I」，兩個月競賽期間遇上台股因疫情大幅波動，上沖下洗的大行情正考驗參賽隊伍是否能因應市場變化，擬定妥適的風險控管交易策略。期交所於今(3)日公布競賽成績，由台大財金所及中原財金系包辦前5名。

期交所表示，為持續教導學生建立正確期貨交易風險控管觀念，將於今年第4季舉辦第二階段模擬交易競賽，屆時將開放現今最夯的「程式交易」下單功能，如MultiCharts、Python API、Excel VBA等工具。

本次競賽期間期貨市場行情波動大，正好考驗參賽者的交易技巧及風險控管能力，並應隨市況適時調整交易策略；另參賽者亦須多加留意保證金變化，因期貨市場採保證金交易，倘若對盤勢看法與行情走勢不同，除造成部位虧損外，亦可能因保證金不足而需補繳保證金，抑或部位被強制平倉。

本次競賽商品為期交所四大主力商品(臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨)，均與台股相關，本次競賽第1名及第2名由台大財金所包辦，夏普比率介於2~3；第3名至第5名由中原財金系囊括，夏普比率介於0.8~1.8；第6至15名優勝隊伍分別來自北商財金系、台中科大會資系、高雄科大金資系、清大計量財金系、逢甲財金系、成大會計系、陽明交大管科系、中山財管系、明新科大財金系、北商財金系，夏普比率介於0.23~0.46，以上隊伍各可獲頒5萬元~4千元不等團體獎金，指導老師亦可獲頒2.5萬元~2千元不等指導獎金。

(時報資訊)