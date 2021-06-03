陳零九因為《娛樂百分百》的狼人殺單元竄紅，與邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩組成「五堅情」深受年輕人喜愛。不料今傳出他感染新冠肺炎的消息，他所屬的滾石唱片表示，本公司旗下藝人陳零九因感染為COVID-19確診者，目前已由救護車送進防疫旅館進行隔離中，一切都依衛生福利部疾病管制署的安排進行後續相關處理。

對此，陳零九本人親自錄製影片在粉專發文：「我新冠肺炎確診了，我在4天前發現自己呼吸困難，夜晚都會有點喘不過氣，去看了幾次門診之後，在31號做了快篩和核酸檢測，快篩是陰性、核酸是陽性。我覺得這次的疫情跟病狀很多變危險，我從27號開始呼吸困難，但我沒有發燒、咳嗽等症狀，連去門診照X光片也正常，真的只能用檢驗的方式。」

談到身體狀況，他表示，現在是覺得感冒的感覺，有時會心跳加快，晚上會呼吸困難，他還吃了過敏藥緩解症狀，他也提醒大家要多洗手戴口罩好好照顧自己，平安健康。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )