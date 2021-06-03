化學兵在台中街區噴灑消毒液。軍聞社提供

為了支援台中市政府環境清消工作及預防性消毒，陸軍36化學兵群今日派遣兵力前往台中地區，針對巷道、街區、公共區域進行全面深化消毒，斷絕病毒傳播機會。

36化學兵群今日共派遣16員兵力、氣霧機4具、背負式消毒器1具、輕型消毒器1具、3.5載重車1輛及悍馬車1輛，以「防疫視同作戰」精神，協助消毒作業，確保民眾安全。

(中時 )