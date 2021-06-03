陸軍36化學兵 支援台中市政府防疫 17:292021/06/03 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 化學兵群官兵任務前檢查。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 化學兵在台中街區噴灑消毒液。軍聞社提供 為了支援台中市政府環境清消工作及預防性消毒，陸軍36化學兵群今日派遣兵力前往台中地區，針對巷道、街區、公共區域進行全面深化消毒，斷絕病毒傳播機會。 36化學兵群今日共派遣16員兵力、氣霧機4具、背負式消毒器1具、輕型消毒器1具、3.5載重車1輛及悍馬車1輛，以「防疫視同作戰」精神，協助消毒作業，確保民眾安全。 台中備5處疫苗快打站 供5千位第一線防疫人員開打 十軍團36化學兵 前進北屯區大坑里全面清消 (中時 ) #36化學兵 #臺中市政府 #消毒器 #消毒 #派遣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紓困延長 勞動部雲嘉南分署釋出逾3000個工作機會 15:292021/06/03 寶島 彰化埤頭麻將傳播鏈含民代 公所代表會今「例行性」消毒 11:012021/06/03 生活 南投網購直播主確診 收物品要消毒 04:102021/06/03 地方新聞 文大宿舍爆群聚感染 校長：戰役不會就此終止 12:312021/06/03 生活 台北市5處市場即時影像上線 鼓勵市民出門採買避人潮 11:172021/06/03 科技 離島快篩做半套 立委就教阿中 04:102021/06/03 焦點要聞 《其他電子》耕興5月營收年增11.6％ 完善機制抗疫 08:192021/06/03 財經 第一線防疫人員 嘉縣加班費不受限 04:102021/06/03 地方新聞 各縣市防疫記者會 網友票選他最值得信任、表現最好 09:392021/06/03 政治 挺醫護人員 富宇整合資源捐上千萬防疫物資 13:072021/06/03 寶島 嚴防校內疫情擴散 文大限住宿生使用同樓衛浴 15:582021/06/03 生活 政治熱門新聞 館長做蔡政府線上民調 結果出爐卻超驚人 - 政治 紓困4.0懶人包！勞工最高領3萬 申請資格內容一次搞清楚 - 政治 朱學恒送花籃讚「人命不如股價」罵得好 柯文哲一句話神回覆 - 政治 朱學恒花籃這16字啥意思？苦苓翻譯白話文 網：太可笑了 - 政治 阿扁要錢小英還要命？民調近7成不信任政府 藍青年一句話酸爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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