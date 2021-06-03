中華棒協2日晚間發布新聞稿表示，在沒有集訓場地及考量當地防疫計畫後，決定放棄參加東京奧運棒球最終資格賽，也代表中華隊已經20年無緣奧運舞台，體育署對此回應，接受棒協放棄參賽也給予尊重。

墨西哥緊急接手棒球最終資格賽後，雖也將防疫計畫書給了棒協，但大會提供的防疫措施中團隊確診人數與原本國內所訂有落差，加上國內疫情身溫，台東、斗六相繼婉拒出借場地，也讓中華隊赴墨「喊卡」。

棒協在作出決定後也將爆體育署核准，之後向WBSC正式提出放棄參賽的決定，體育署在周四的例行記者會上回應，在棒協給的2個不參賽理由，體育署接受放棄參賽並給予尊重，署長張少熙說：「找場地不是找不到，最主要是因為墨西哥的防疫措施相當不透明，顧及選手健康考量才放棄參賽。」

棒協也在體育署核准後，致電WBSC會長，已知會台灣要放棄參加此次賽事，相關文件目前都在作業中。

(中時 )