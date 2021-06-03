52歲的邱先生，左肩疼痛已有數月，日漸加劇，而且疼痛狀況已影響到睡眠，晚上需服用安眠藥才能夠入睡，睡覺時左手必須往頭上舉起、擺高，才會覺得稍微舒服，可以入睡，睡醒後肩頸非常疼痛不適，常常自覺「落枕」！

但真的是「落枕」嗎？邱先生到診所求診，診斷是五十肩，經過一段時間持續擦疼痛膏藥、熱敷及復健，依舊沒有效果！邱先生目前正是50歲出頭，看似理所當然的診斷，但其實不然。

邱先生經過朋友的介紹，到景美醫院就醫，經過一系列詳細的檢查，包含 X 光片、神經學檢查及核磁共振掃描，發現是頸部裏面的頸椎第五、六節骨頭中間的緩衝物，叫做「椎間盤」的結構，有病變退化突出，壓到左邊的神經根。

一開始給予邱先生藥物及復健治療，持續治療三個月，仍未起色，而且疼痛加劇；因為椎間盤突出的部份太大塊了，經病情解說及手術說明後，邱先生最後決定手術，選擇先進的顯微微創手術，椎間盤切除並植入人工椎間盤。手術後，邱先生麻醉恢復醒來，非常訝異地說，左手的肩膀疼痛已經完全消失，半年來所受到的痛苦竟能一次解決。

頸椎為活動度較大的脊椎骨，仰、轉角度較大，因此頸椎退化、磨損的機會也很高，椎間盤突出症的症狀初期只是酸、麻及輕微疼痛，但不可掉以輕心！

頸椎退化大多會出現四種症狀，一、頸部酸痛、頭痛、胸悶。二、肩膀、手臂、手指麻痛。三、肩膀、手臂、手會無力、笨拙、無法做精細動作。四、雙腳僵硬、無力、步態不穩、易跌倒。治療方法是在症狀較輕時先給予藥物及復健治療，若這些保守治療法仍無法改善症狀時，則需進行手術治療。

至於什麼樣的症狀需要開刀，原則上有兩個評估指標，首先經保守治療，如藥物、復健、戴頸圈，依舊疼痛難忍。 其次是頸部與上肢麻、疼痛外，並出現其感覺異常、行動笨拙，無法做精細動作、力氣變小、大小便失禁、走路不穩等症狀，這時就要慎重考慮接受手術了。

目前的手術大部分是經脖子前面3公分的傷口進入，做頸椎椎間盤切除、神經減壓手術，手術可切除部分或全部的椎間盤以改善神經壓迫的症狀，以及矯正頸椎不穩定與變形。

椎間盤切除後留下的空間的填補有兩種，一是傳統使用在上、下椎體之間植入自體人工骨或是椎體融合器，填補椎間盤切除後留下的空間，並使上下椎體骨頭融合在一起，最後使可動的關節變成不可動的關節。第二種則是活動式人工頸椎椎間盤置換術，透過手術將人工椎間盤植入原來的椎間盤的位置，代替原有椎間盤並具有活動功能性。

第二種的活動式人工椎間盤置換術，在術後可保留脊椎的活動度，且恢復期間較短，術後配戴頸圈的時間也較短，且人工椎間盤能維持手術節段椎間隙的活動，保護相鄰節段椎間盤較不會發生過早退化，但患者倒底應採取哪種手術方式，還是要和主治醫師溝通、詢問，才能達到最佳的癒後效果。

(中時新聞網)